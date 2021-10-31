“التعليم” تحدد مواعيد التقديم على التقاعد المبكر والإعارة وتاريخ ترك العمل

حددت وزارة التعليم، رفع طلب التقاعد أو الإعارة إلكترونيا لهذا العام 1443 عبر نظام فارس اعتبارا من 25/ 3/ 1443 وحتى 11/ 6/ 1443، مشيرة إلى أنها لن تستقبل الطلبات الورقية

كما حددت الوزارة أيضا، موعد طلب إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) حال كون صافي الخدمة 25 عاما، فيما سيكون ترك العمل للمتقاعد المبكر اعتبارا من 23/ 1/ 1444.

جاء ذلك في تعميم لوزارة التعليم، تضمن: “انطلاقا من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي ورغبة في تنظيم إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والإعارة لجهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليمية خاصة أو عامة، يتم رفع طلب التقاعد المبكر أو الإعارة إلكترونية من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة ولا يتم استقبال الطلبات ورقية، وذلك خلال المدة الموحدة التي تبدأ 25/ 3/ 1443، على أن تنتهي بتاريخ 11/ 6/ 1443، وتستكمل سلسلة اعتماد الطلبات من المعنيين خلال (5) أيام عمل من تاريخ رفعها على النظام.

وأوضح أن طلب إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر، في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى

وطلبات العدول عن التقاعد المبكر، تقبل قبل اعتماد الطلب في نظام فارس وتاریخ ترك العمل لطالبي التقاعد المبكر سيكون بتاريخ 23/ 1/ 1444 عند التقديم على خدمة الإعارة بتم الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية والقواعد التنظيمية الخاصة بالإعارة الواردة بالقرار الوزاري واعتماد الإعارة من مدير التعليم في نظام فارس بعد استغناء عن شاغل الوظيفة التعليمة دون بديل وسيكون تاريخ إنهاء العمل بصدور قرار الإعارة.