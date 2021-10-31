بايدن: سنرد على إجراءات إيران ضد مصالحنا بما في ذلك هجمات المسيرات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، “سنرد على إجراءات إيران ضد مصالحنا بما في ذلك هجمات المسيرات”.

وأضاف “سنرد على تحركات إيران وإجراءاتها في الشرق الأوسط ونبحث الخيارات الاقتصادية البديلة إذا لم تعد للاتفاق النووي”

وفي وقت سابق الأحد ناقش وزيرا خارجية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، الجهود الدولية تجاه برنامج إيران النووي، كما بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

والتقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الأحد، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.