تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021، بضغوط انخفاض المعدن الأصفر مستهل تعاملات الاسبوع بالأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 214.97 ريال (57.32 دولار)، مقابل 215.09 ريال (57.36 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.10 ريال (50.16 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.23 ريال (42.99 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 161.32 ريال (43.02 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 125.40 ريال (33.44 دولار)، مقارنة بسعر 125.47 ريال (33.46 دولار) أمس.

وهبط سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الإثنين، إلى 6690 ريالا (1784 دولارا)، مقارنة بسعر أمس 6693.75 ريالا (1785 دولارا).