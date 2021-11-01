الجدعان : #الاقتصاد_السعودي يتعافى من تبعات #كورونا ولاخطط لتعديل ضريية القيمة المضافة

قال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز إن المملكة عينت مستشارين ماليين لإصدار أدوات دين خضراء لكنها لم تحدد بعد شكل الإصدار.

وأضاف أن الاقتصاد السعودي يتعافى جيدا من جائحة كوفيد-19 وإنه يتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 4.7% و5% هذا العام وأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي بشكل عام بنسبة 2.8%، بحسب رويترز.

وقال الجدعان إن السلطات ليس لديها خطط بعد لتعديل ضريبة القيمة المضافة بعد زيادتها لثلاثة أمثال العام الماضي إلى 15% للتخفيف من أثر انخفاض عائدات النفط على ماليات الدولة.وأشار الجدعان إلى أن السعودية عينت مستشارين ماليين لكنها لم تقرر بعد تفاصيل مثل ما إذا كان التمويل سيكون على شكل قرض مشترك أم سندات أم صكوك، وما إذا كانت ستصدر على نطاق محلي أم دولي. وقال “نعمل على تحديد ذلك وسنعلن عنه قريبا جدا”.وكان ولي العهد قد أعلن في مارس الماضي عن برنامج يسمى “شريك” سيستثمر بموجبه القطاع الخاص المحلي 5 تريليونات ريال، أي ما يعادل 1.3 تريليون دولار، بحلول عام 2030.

وقال وزير المالية إن هذا برنامج متوسط إلى طويل الأمد، لكنه حقق حتى تاريخه ما يتراوح بين 470 إلى 500 مليار ريال من الاستثمارات من شركات خاصة وعامة مدرجة.وقال الجدعان إن صندوق الاستثمارات العامة لديه “سيولة وفيرة” وإنه “لا يتم التفكير حاليا على الإطلاق في أي تحويلات إضافية” بعد أن جرى تحويل 40 مليار دولار من الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العام الماضي لمساعدة صندوق الاستثمارات العامة على تمويل استثماراته