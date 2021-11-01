إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 247.4 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 247 مليونا و464 ألفا و37 مصابا، حتى السابعة من صباح الإثنين 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بتوقيت جرينتش.

وبلغ عدد المتوفين جراء الوباء 5 ملايين و14 ألفا و985 حالة، فيما تعافى 224 مليونا و136 ألف حالة.

وسجّلت ألمانيا ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 9658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و23 وفاة.

وأشارت بيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد وصل إلى 4 ملايين و607 آلاف و208 إصابات، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 95 ألفًا و752 وفاة.

كما سجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية, 12,514 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 34,285,914 حالة.

وأفادت وزراة الصحة الهندية, أنه تم تسجيل 251 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 458,437 حالة.

وسجّلت وزارة الصحة في المكسيك 1446 إصابة جديدة بفيروس كورونا و89 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين و807211 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 288365 وفاة.

كما سجّلت الصين 92 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 59 من الإصابات الجديدة محلية، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 97243 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.