بـ 10 مليارات ريال.. اتفاقية شراكة بين ” #الصندوق_العقاري” و” #السعودية_لإعادة_التمويل” لتمويل أول محفظة عقارية حكومية

وقع “صندوق التنمية العقاري” والشركة “السعودية لإعادة التمويل العقاري”، اتفاقية شراكة تمويلية على عدة مراحل لإعادة تمويل أول محفظة عقارية حكومية يملكها الصندوق العقاري بقيمة 10 مليارات ريال.

وأوضح صندوق التنمية العقاري في بيان صحفي، أن الاتفاقية تأتي بهدف تعزيز الاستدامة المالية للصندوق العقاري وسوق التمويل العقاري بالمملكة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030-، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”صندوق التنمية العقاري” منصور بن ماضي، إن هذه الاتفاقية في إطار استراتيجية صندوق التنمية الوطني الداعمة لأهداف وخطط “الصندوق العقاري” المستقبلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية والسكنية في سوق التمويل العقاري بما يُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي “سكني” من تملك السكن الملائم ضمن برنامج القرض العقاري المدعُوم.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة استراتيجية تعكس التزام الصندوق في تقديم الدعم السكني الشهري لمستفيدي “القرض المدعُوم” وتمكين الأجيال القادمة من السكن.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم قرضاً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع رغبات مستفيدي “سكني” وقدراتهم المالية، كما يوفّر عـددا مـن الخيـارات السـكنية منها البنـاء الذاتـي، شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء، وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة، كما قدم أكثر من 31 مليار ريال كدعم شهري لأكثر من 560 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2021.