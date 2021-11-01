السعودية تنتهي من ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام

أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام (2021م) بكمية (1,268,000) طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له اليوم، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الإستراتيجي عند المستويات الآمنة, وسيكون وصول الدفعة السادسة المتعاقد عليها هذا العام -بمشيئة الله- خلال الفترة (يناير – أبريل 2022م) بواقع (20) باخرة موزعة على (8) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (509) آلاف طن، وعدد (6) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (384) ألف طن، وعدد (5) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية (320) ألف طن، وعدد (1) باخرة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد أنه دُعِيَت (24) شركة عالمية مختصة في تجارة الحبوب, تقدمت منها (13) شركة للمنافسة, وتمت الترسية على العروض الأقل سعراً للشحنات المطلوبة.

وبترسية الدفعة السادسة لهذا العام (2021م) تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو (3.4) ملايين طن قمح مستورد، فيما اشتُرِيَ نحو (576) ألف طن قمح محلي من المزارعين لهذا الموسم، لتبلغ بذلك مشتريات المؤسسة من القمح هذا العام نحو (4) ملايين طن، منها نحو (1.3) مليون طن ستُوَرَّد -بمشيئة الله- خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام المالي القادم، الذي يتزامن انتهاء فترة توريدها مع بداية موسم شراء القمح المحلي للموسم الجديد 2022م.

وأشار معاليه إلى أنه يمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http://www.sago.gov.sa/Import/Wheat.