وزير_التعليم يوجه بدعم أعمال التعداد 2022

تقوم الهيئة العامة للإحصاء بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2020 م 1441 وما يسبقه من الأعمال التحضيرية أبتداء من عام 1438 وصولا إلى العد الفعلي ونشر النتائج، على أن يكون مساء يوم الأثنين ليلة الثلاثاء 8 شوال 1443 الموافق 9 مايو 2022 هو ليلة الاسناد الزمني للتعداد العام للسكان والمساكن.

وتعتزم الهيئة تنفيذ مرحلة العد الفعلي للسكان والمساكن على مرحلتين الاولى اعتبارا من شهر سبتمبر 2021 حتى نهاية مارس 2022 والمرحلة الثانية من بداية شهر مايو 2022 وحتى نهاية شهر اغسطس 2022 م في جميع مناطق المملكة.

ووجه وزير التعليم بدعم اعمال التنسيق لتعداد السكان 2022 م ،بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والتعاون مع مندوبي الهيئة العامة للإحصاء فترة التعداد، ترشيح أحد المسؤولين في إدارة التعليم لعضوية اللجنة المحلية المكونة من عدد من الجهات المحلية ذات العلاقة بهدف تسهيل أعمال العد الفعلي ودعم اعمال مشروع التعداد.

ويأتي ذلك كون التعداد السكاني من اهم الادوات التي تستخدم في اجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية للمملكة

ويوفر البيانات والمؤشرات الاحصائية لقياس التغير الحادث في الخصائص الديموغرافية للسكان واجراء المقارنات المحلية والاقليمية ومراجعة التقديرات السكانية المستقبلية.

كما ستقوم الوزارة بإتاحة الإستفادة من مقرات العمل المناسبة في بعض المدارس المختارة لأعمال التعداد وبيوت الطلبة والمعسكرات ، وكذلك من قاعات التدريب لتدريب القوى العاملة المشاركة في التعداد ، التعريف بمشروع تعداد 2022 وأبراز أهميته من خلال قنوات الإتصال والأعلام الموجهة لمنسوبي الوزارة أو المستفيدين منها.