خلال أسبوع.. ضبط 62 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم ضبط 62 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أسبوع، لافتة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 31 مخالفا لرعيهم 2029 رأسا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة، و10 مخالفين لصيدهم المخالف في عدد من مناطق المملكة بحوزتهم بندقيتان هوائيتان وبندقيتا رش “شوزن” وشباك صيد وذخائر متنوعة، و3 مخالفين قطعوا شجرة وتوثيق ذلك ونشره في منطقة مكة المكرمة.

كما تم ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 8125 متر مكعب من الحطب المحلي المعروض والمخزن لأغراض تجارية بمدينة الرياض، و11 مخالفا لقطعهم الأشجار وتحويلها إلى فحم في محافظة جدة بحوزتهم أكثر من 1390 متر مكعب من الحطب والفحم المحليين وأدوات تستخدم في قطع الأشجار وصناعة الفحم.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، مخالفا لنظام البيئة يعرض كائنات فطرية برية مصيدة والتباهي بذلك ونشره وتوثيقه في منطقة القصيم.