عسير.. توحيد حركة السير في عقبة ضلع خلال الفترة الشتوية

صدر توجيه أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بتوحيد اتجاه حركة السير بعقبة ضلع بإتجاة الطلوع من النفق الثالث وحتى رأس العقبة من الساعة 11.30مساءً إلى الساعة 1.30صباحاً كل يوم جمعة فقط خلال الفترة الشتوية.

حيث قال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين “بهدف انسيابية حركة السير .. سمو أمير منطقة عسير، يوجه بأن تكون حركة السير في عقبة ضلع باتجاه الطلوع فقط من النفق الثالث حتى أعلى العقبة، كل يوم جمعة من الـ (11:30 م) حتى الواحدة صباحًا، وذلك خلال موسم الشتاء”.