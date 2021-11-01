هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc

وقعت هيئة تقويم التعليم و التدريب ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب مسار اليوم الاثنين 26 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 1 نوفمبر ٢٠٢١م، اتفاقية الاعتماد المؤسسي مع أكاديمية stc، وذلك بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وسعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، في مقر الأكاديمية بالرياض.

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وتتضمن الاتفاقية التي وقعها من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف لمركز ” مسار ” الدكتور محمد الخيري، ومن جانب الأكاديمية نائب الرئيس وعميد الأكاديمية الدكتورة موضي الجامع، تنفيذ إجراءات عمليات الاعتماد المؤسسي لأكاديمية stc بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

وتأتي الاتفاقية ضمن مساهمة الهيئة الفاعلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠م، ومبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، للارتقاء بجودة المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، وزيادة التفاعل محلياً ودولياً، ورفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.