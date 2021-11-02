بمستشفى” جنوب القنفذة”.. تدخل طبي ناجح ينقذ حياة طفل

تمكن فريق طبي بوحدة المناظير “بمستشفى جنوب القنفذة العام” من انقاذ حياة “طفل” بعمر سنتين ،حيث احضر للطوارئ ؛ويعاني من ضيق تنفس وصعوبة بلع منذ سبعة ايام .

وتم التعامل طبيا مع حالة الطفل من عمل الكشف السريري والفحوصات والاشعة ، تبين وجود جسم غريب بصدر الطفل وعلى الفور ادخل العمليات وتم عمل العملية باستخدام المنظار واستخراج الجسم الغريب من الطفل وتبين ان الجسم الغريب button battery “بطارية زر” وهي من الحجم الكبير حيث استقرت بالمرئ .

ونجح الفريق الطبي بفضل الله، في ذلك بقيادة استشاري الجهاز الهضمي والمناظير لدى الاطفال د “طارق العامري” وحاليا مازال الطفل منوم ويتقلى الرعاية الطبية الملائمة لحالتة ،ويتمنى الفريق المعالج للطفل الصحة والعافية.