ارتفاع #أسعار_النفط.. و #برنت عند 85 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن قللت منظمة أوبك من وتيرة زيادات الإنتاج المتوقعة الشهر الماضي، في حين رفعت الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات تشغيل المصافي لمواجهة ارتفاع الطلب على الديزل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 28 سنتا أو 0.3% إلى 84.99 دولار للبرميل في التعاملات الصباحية. ولم تكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أقل حظا من سابقتها، إذ ارتفعت هي الأخرى 19 سنتا أو 0.2% إلى 84.24 دولارا للبرميل.

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات الأسبوع الماضي، مدعوما بانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا وتمسك منظمة أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بتجمع أوبك بلس، بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج تبلغ 400 ألف برميل يوميا، على الرغم من دعوات كبار المستهلكين لضخ المزيد من النفط.