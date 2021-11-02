ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 189 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، وسط صعود المعدن الأصفر بداية التعاملات الأسبوعية في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 216.42 ريال (57.70 دولار)، مقابل 215.32 ريال (57.41 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 189.38 ريال (50.49 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 162.32 ريال (43.27 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 161.49 ريال (43.05 دولار).

و بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 126.25 ريال (33.66 دولار)، مقارنة بسعر 125.60 ريال (33.49 دولار) أمس.