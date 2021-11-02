إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 247.8 مليون

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 247 مليونا و868 ألفا و464 مصابا، حتى صباح الثلاثاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و20 ألفا و709 حالات، فيما تعافى 224 مليونا و574 ألفا و790 حالة.

سجلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية، 71 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وأفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، أن 54 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد يلغ 97314 إصابة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و60 حالة وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 331968 من ضمنهم 279179 حالة تم شفاؤها، و18711 حالة وفاة.

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية, 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و10 وفيات.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس في البلاد بلغ 1274017، منها 22564 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28466، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1222987 حالة.