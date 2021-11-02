سجلت 116.3 مليار ريال.. ارتفاع تحويلات المواطنين والمقيمين بالخارج خلال 9 أشهر  

ارتفاع تحويلات المواطنين والمقيمين إلى الخارج خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2021 ارتفعت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة، إلى 116.3 مليار ريال خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2021، وبارتفاع قدره 6% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، أن تحويلات الأجانب سجلت خلال شهر سبتمبر 2021، ارتفاعا بنسبة 1% لتبلغ نحو 13.35 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأشارت البيانات إلى أنه مقارنة بشهر أغسطس 2021، فقد سجلت تحويلات الأجانب خلال شهر سبتمبر 2021 انخفاضا بنحو 388 مليون ريال، وبنسبة 3%.

من جهة أخرى، بلغت تحويلات المواطنين للخارج خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2021 نحو 47 مليار ريال وبزيادة قدرها 36 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.

وارتفعت تحويلات المواطنين للخارج خلال سبتمبر الماضي بنسبة 44% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 لتصل إلى 5.79 مليار ريال.