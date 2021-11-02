تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟ “الجوازات” توضح

نفت المديرية العامة للجوازات الشائعات المتداولة حول إمكانية تحويل تأشيرة زيارة المملكة إقامة في البلاد.

وقالت المديرية، عبر تويتر، إنه غير مسموح بتحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة رسمية في السعودية.

وأكدت مديرية الجوازات أن هذا الحديث “لا أساس له من الصحة”.

وتابعت: “الجهات المختصة في السعودية، تعليماتها لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة”.

وأوضحت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

جاء ذلك في سياق رد الجوازات على أحد المواطنين الذي استفسر عن صحة الصورة المتداولة بخصوص تحويل الزيارة العائلية المتعددة إلى إقامة.

تجدر الإشارة إلى وجود حسابات في مواقع التواصل تمارس الاحتيال وتدعي قدرتها على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة بمقابل مالي، وذلك على الرغم من تأكيد الأجهزة الحكومية عدم صدور أي قرار بهذا الخصوص.

وتصدر تأشيرة الزيارة لمرافقي المقيمين في السعودية.