المملكة تبحث مع الأمم المتحدة سبل تعزيز جهود مكافحة الفساد دوليا

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في الوزارة بالرياض، اليوم الثلاثاء، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC الدكتورة غادة والي.

جاء ذلك نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وبحضور الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالخليج العربي القاضي حاتم علي، والوفد المرافق.

وجرى خلال الاستقبال، الذي حضره مساعد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر أبا الخيل، استعراض أوجه التعاون بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، وتعزيز جهود مكافحة الفساد دوليًا.