اتحاد الكرة يكشف عن موعد قرعة كأس خادم الحرمين

تجرى يوم الاثنين المقبل الـ 8 من نوفمبر الجاري قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي 2021-2022، وذلك في فندق برج رافال بمدينة الرياض، عند الساعة الثانية ظهرًا.

وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي قصرًا على أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي استمرار قصر المشاركة لفرق المحترفين، نظرًا لضغط روزنامة المباريات الذي سيشهد التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بالإضافة إلى بطولة كأس العرب الجديدة التي ستقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والتي ستقام في ديسمبر المقبل، فضلًا عن مشاركات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا.

وتبدأ البطولة انطلاقاً من دور الـ 16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن تكون القرعة غير موجهة ودون تحديد أي مستويات.

وستجرى مراسم القرعة عبر “وعائين” يحتوي الأول على أسماء الفرق الـ 16 والآخر يحتوي أرقامًا من 1 إلى 16 داخل الكرات، حيث سيتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة، وسيخوض الفريق الذي يتم اختياره أولًا مباراته في دور الـ 16 على أرضه.

وفي مباريات دور ربع النهائي ونصف النهائي تجرى قرعة أخرى في نفس اليوم لاختيار ملعب المباراة للفرق المتأهلة لهذين الدورين.

وكان الفيصلي توج بلقب النسخة الماضية وذلك لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على التعاون بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.