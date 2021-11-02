ابن حثلين يخطف اسم طويق من منصة سمها

شهدت منصة سمها التي أطلقها نادي الإبل لتسجيل أسماء الابل وشعاراتها منافسة قوية امس من قبل المزايدين بشكل شفاف وعادل لشراء اسم ” طويق” الذي طرح في المنصة ليستفيد منه احد الفحول وسجل خلال الخمس ساعات الأخيرة منافسة سجلت اكثر من 300 الف ريال لينتزعه الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الابل وكشفت مصادر عن تسجيله لاحد اشهر فحول الشعل في الخليج المملوكة له بعد تغيير اسمه السابق “فلاح” إلى المسمى الجديد طويق ويعد من اشهر الفحول التي قدمت انتاج حصد المركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخه الماضية.

وبين الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين ان سعر المزايدة كان ضعيفاً امام قيمة الاسم الحقيقة التي اكتسبها من تشبيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة الشعب السعودي به مضيفاً أنه أحد المعالم البارزة في الطرف الغربي لمدينة الرياض.

وأوضح بن حثلين أنه كان مستمراً في المزايدة، حتى لو سجل رقماً تجاوز اضعاف قيمة المزايدة بعشر اضعاف مضيفاً أن منصة سمها تشكل ميلاد وعهد جديد لتنظيم تاريخ الابل في العالم وتعتبر مرجعاً دولياً لها.

يذكر أن منصة سمها تهدف إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.