في موقف إنساني .. معلمة تحرص على تدريس طالباتها رغم مرافقة ابنتها المصابة بالمستشفى

في موقف إنساني، يترجم مدى حرصها على مستوى الطالبات وحبها لمهنتها و معرفة واجباتها ولرسالة التعليم، واصلت إحدى المعلمات إعطاء الدروس “عن بعد” لهن عبر منصة مدرستي رغم مرافقتها لابنتها التي تعرضت لحادث مروري في إحدى المستشفيات .

و كشفت “الوئام” من أروقة مستشفى النور بمكة المكرمة عن حرص المعلمة هدى السهلي على القيام بواجبها تجاه الطالبات، على الرغم من تعرض ابنتها مساء البارحة لحادث مروري ونقلها، ومن ثم مرافقتها لها بالمستشفى .

و تقول المعلمة “السهلي” أنها أحبت طالباتها ومهنتها وتأبى إلا أن تمارس عملها، وألا تنقطع عن طالباتها وعن التعليم، طالبة الدعاء لابنتها بالشفاء العاجل