إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 248.2 مليونا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 248 مليونا و283 ألفا و778 مصابا، حتى صباح الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و28 ألفا و614 حالة، فيما تعافى 224 مليونا و994 ألفا و782 حالة.

الهند تسجل 11,903 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجّلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية, 11,903 إصابات جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 34,308,140 حالة.

وأفادت وزراة الصحة الهندية, أنه تم تسجيل 311 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 459,191 حالة.

الصين تسجل 109 إصابات جديدة بكورونا

سجلت الصين 109 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد, خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن 93 من الإصابات الجديدة محلية العدوى, مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 974234 إصابة, في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636 وفاة.

البرازيل تسجل 6431 إصابة جديدة بكوفيد 19

سجلت البرازيل 6431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ووفاة 149 ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصلية الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 21,814,693 فيما بلغ إجمالي الوفيات 608071 .