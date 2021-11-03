تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 188.80 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر، رغم صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية، 215.77 ريال (57.52 دولار)، مقابل 216.42 ريال (57.70 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 188.80 ريال (50.33 دولار)، مقابل 189.38 ريال (50.49 دولار) أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 161.83 ريال (43.14 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 162.32 ريال (43.27 دولار).

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 125.87 ريال (33.55 دولار)، مقارنة بسعر 126.25 ريال (33.66 دولار) أمس.

وتراجع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6710 ريال (1789 دولارا)، مقارنة بسعر أمس 6731 ريال (1794 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية، 1510ريال (402.66 دولار).

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في الأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم.

وسجل السعر الفوري للذهب 1816.7 دولار للأونصة. وبلغ إجمالي النمو 0.18٪. مستوى السعر هذا أعلى بنسبة 4.24٪ من متوسط سعر الذهب الذي لوحظ في آخر 30 يومًا (1739.7 دولار أمريكي).

وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا “سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب”.

من بين المعادن النفيسة الأخرى، شهد سعر الفضة اليوم انخفاضًا. تراجع سعر الفضة بنسبة 0.06% إلى 25.2 دولار للأوقية.

علاوة على ذلك، أظهر سعر البلاتين ارتفاعًا طفيفًا، حيث زاد المعدن الثمين بنسبة 0.05% إلى 1078 دولارا للأوقية.