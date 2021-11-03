الأمن_البيئي : ضبط موقعًا مخالفًا لنظام البيئة استُخدِم لتخزين الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في منطقة المدينة المنورة، موقعًا مخالفًا لنظام البيئة، استُخدِم لتخزين “1536” مترًا مكعبًا من الحطب المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبِّقت الإجراءات النظامية، وسُلِّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مبينًا أن عقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى “16” ألف ريال لكل متر مكعب.

ودعا الرائد المالكي الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.