من 300 إلى 500 ريال.. #المرور: البدء في تطبيق مخالفات إركاب الأطفال في المقعد الأمامي

وجهت إدارة المرور، فروعها في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، بالبدء في تحرير مخالفات «ميدانيا» بحق من لا يلتزم باستخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال، والتي تنص أنه على قائد المركبة توفير مقاعد الأمان المخصصة للأطفال عند إركابهم.

وأوضحت أنه سيتم تحرير مخالفة مرورية لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد عن 500 ريال لمن يقومون بإركاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقعد الأمامي للسيارة إلا في حالة عدم وجود مقعد خلفي بالسيارة، إضافة لتحرير مخالفات بحق من لا يلتزم بربط حزام الأمان سواء كان سائقا أو (راكبة)، ونص المخالفة (عدم ربط الحزام) والتي تنص على غرامة مالية لا تقل عن 150 ريالاً ولا تزيد عن 300 ريال.

وأكدت في توجيهاتها الاعتماد بالقيام بحملات مكثفة لضبط المخالفتين المشار اليهما أعلاه ومتابعة المخالفات المذكورة ورفع النتائج بشكل يومي وتحت المسؤولية الشخصية، وتأتي توجيهات إدارة المرور بضبط تلك المخالفات ميدانيا وتحريرها لحين اعتماد تركيب كاميرات ترصد تلك المخالفات، خصوصا للأطفال الذين يركبون في المقعد الأمامي، ممن تقل أعمارهم عن 10 سنوات، وإيجاد آلية واضحة لذلك.