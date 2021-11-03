شاب سعودي يشكو من تأخير الراتب لمدة ثلاثة أشهر.. و« #الموارد_البشرية» تتفاعل

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع أحد مقاطع الفيديو المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث يشكو أحد الشباب من تأخر راتبه لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن صاحب المنزل الذي يقطنه يسعى لطرده بسبب تأخره في دفع الإيجار.

وقال الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر» ردًا على مقطع الفيديو: «فضلاً التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة».

وأضاف الحساب: «يمكن رفع البلاغ إلكترونيًّا عبر تطبيق معاً للرصد، عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها على الرابط التالي: ابستور، اندرويد».