إضاءات قانونية حول نظام العمل على مائدة اللقاء الشهري الـ12 لجمعية “بشر”

تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية “بشر”، الأربعاء الموافق 3/11/2021، اللقاء الشهري الثاني عشر، تحت عنوان “إضاءات قانونية حول نظام العمل”، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.

ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة، الأستاذ عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة مساء افتراضيًا عبر تطبيق (زوم)، مدير عام المراجعة الداخلية والمشرف العام على الشؤون القانونية بإمارة منطقة الباحة، الأستاذ بدر بن راضي العوفي.

ويتمتع الأستاذ بدر العوفي بخبرة مهنية وأكاديمية في هذا المجال، فهو حاصل على الماجستير في القانون التجاري، وعمل مستشاراً للعديد من الوزارات والهيئات السعودية، كما مثّل المملكة في العديد الفعاليات لمنظمة العمل العربية والدولية ومنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. ولديه عدد من المؤلفات والمنشورات عن التجارة المضللة والخاطئة.

ويتناول اللقاء محورين رئيسيين الأول بعنوان: (مدخل إلى نظام العمل السعودي)، ويسلط الضوء على جوانب مختلفة تشمل: التعريفات والأحكام العامة في نظام العمل السعودي، وعقود العمل (أنواعها، الفرق بينها، خصائصها)، والآثار المترتبة على عقود العمل (حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل)، والشروط غير النظامية في عقد العمل، وساعات العمل، بالإضافة إلى طريقة احتساب العمل الإضافي، والإجازات السنوية والأخرى، وأسباب الفصل أو ترك العمل.

أما المحور الثاني فيناقش الإنهاءات من خلال التطرق إلى بعض النقاط المهمة من أبرزها نهاية الخدمة (استحقاقها وآلية احتسابها)، والجزاءات والعقوبات وطريقة تطبيقها، فضلاً عن الجهة القضائية المختصة بتناول ذلك الأمر.

وكانت الجمعية قد أطلقت في نوفمبر من العام الماضي 2020م ملتقى شهريًا يستضيف المختصين والممارسين، وقيادات الأعمال، والأكاديميين، والباحثين، إضافة إلى طالبي العمل والمنظمات، ليكون بمثابة منصة ومرجع يعتمد عليه في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات الناجحة لكافة المنظمات والقيادات المتميزة في مجال الموارد البشرية؛ من خلال استقطاب أفضل الممارسين الذين أحدثوا الفارق في تطوير منظماتهم أو تطوير أحد مجالات الموارد البشرية.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية على تحقيق أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتدرج في سجله التطوعي.