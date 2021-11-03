مواجهة بحرية إيرانية أمريكية في بحر عمان

أحبطت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محاولة أميركية لمصادرة ناقلة نفط محمّلة بنفط إيراني في بحر عمان، وفق ما زعم التلفزيون الإيراني، من دون أن يحدد تاريخ ذلك.

وأوضح التلفزيون أن “الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى، وقادتها إلى جهة مجهولة”.

وزعم التلفزيون الإيراني أن “بحرية الحرس الثوري قامت بإنزال جوي على متن الناقلة وصادرتها”، مشيرا إلى أن “القوات الأميركية حاولت مجددا إعاقة مسار الناقلة باستخدام مروحيات وسفينة حربية، لكنها فشلت مجددا”.

وأشار التلفزيون الى أن الناقلة “باتت حاليا في المياه الإقليمية الإيرانية”، من دون أن يحدد بشكل مباشر أيا من الناقلتين المذكورتين.

ولم يذكر التلفزيون جنسية الناقلتين.

ويشكل تصدير النفط أحد المجالات المشمولة بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران.

وسبق للبحريتين الإيرانية والأميركية أن تواجهتا مرارا في مياه منطقة الخليج. ويتخذ الأسطول الأميركي الخامس من البحرين مقرا له.

وتتواجد البحرية الأميركية بشكل منتظم في الخليج. وغالبا ما اتهمت واشنطن طهران بنشاطات “استفزازية”، خصوصا في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس انتاج النفط العالمي.