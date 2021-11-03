ماجد الحقيل: ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الرياض غير مبرر.. ولسنا راضين عنه

قال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن ارتفاع أسعار العقار في مدينة الرياض – وليس المنطقة كلها – غير مبرر ولسنا راضين عنه ولكنه طبيعي.

وأوضح “الحقيل”، في مقابلة مع برنامج “بودكاست سقراط”ـ أنه “دائما يكون هناك استغلال لحدوث الفجوة بين العرض والطلب، ودور الوزارة التحرك بشكل أسرع”.

واستطرد: “لم يكن هناك مشكلة في مدينة الرياض عام 2019 وحتى منتصف عام 2020، ولكن بدأت تظهر المشكلة في النصف الثاني من العام 2020 وخلال عام 2021”.

وأوضح أن “منطقة الرياض تمثل 45% من المعاملات العقارية على مستوى المملكة وهي جاذبة للاستثمار، حيث تعد أول منطقة تخضع للتصحيح مثل كود البناء، مبينا أن مراجعة الكود أدى إلى التأخر في إصدار بعض التصاريح”.

وأكد “الحقيل” أن الوزارة “تعمل على التصحيح من خلال ضاحية الجوان التي ستضخ وحدات سكنية كبيرة بأسعار منافسة، إضافة إلى المشاريع الأخرى، ما يعالج مشكلة العرض”.

وأكد وزير الإسكان أن “هناك اهتماما ودعما من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأن يكون هناك تصحيح سريع لهذه المشكلة”.

وأشار إلى أن “الوزارة ستضخ أراضي ووحدات سكنية لتخفيف الفجوة بين العرض والطلب، إضافة إلى فرض الرسوم”، مبينا أن “جزءا من استقرار الأسعار وضخ الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة سببه رسوم الأراضي البيضاء”.

وأشار إلى أن “هناك استقرارا جيدا بين العرض والطلب على مستوى المملكة مع تنوع الوحدات السكنية حيث بلغ متوسط أسعارها بين 250 ألفا إلى 1.2 مليون ريال”.