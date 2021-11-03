مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 6 مليارات ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا بـ66.46 نقطة ليقفل عند مستوى 11685.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 160 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، ورعاية، وأكوا باور، والسعودي الفرنسية، وشمس الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ميدغيلف للتأمين، وكهرباء السعودية، واللجين، والخليج للتدريب، وكيان السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 3.96% .

فيما كانت أسهم شركات وكيان السعودية، ودار الأركان، والإنماء، وأكوا باور، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أكوا باور، والراجحي، وكيان السعودية، وسابك، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بـ192.55 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 570 ألف سهم تقاسمتها 1917 صفقة.