تعرف على الخدمات الجديدة التي تم تدشينها خلال #ملتقى_أبشر_السابع

دشنت وزارة الداخلية، خدمات جديدة، ضمن جهودها في أتمتة خدمات قطاعاتها، خلال ملتقى أبشر السابع.

وشملت الخدمات الجديدة في منصة “أبشر أفراد”، خدمة تقارير أبشر، خدمة تجديد الهوية الوطنية وإصدار بدل فاقد إلكترونيا، خدمة موافقة المقيم لنقل خدماته لصاحب العمل الجديد، خدمات الجوازات للأسر الحاضنة، خدمة إصدار وتجديد الإقامة بشكل ربع سنوي، رخصة السير الرقمية، الكفالة الإلكترونية للمرور، خدمة إذن إصلاح المركبة، خدمة التسجيل الموحد في مدارس القيادة، خدمة تسجيل رخصة سلاح ناري.

وتأتي هذه الخدمات إضافة إلى تحديث النسخة المطورة من خدمة إصدار وتجديد الجواز لمن هم أقل من 15 سنة.

وضمت الخدمات الجديدة في منصة ميدان، تسجيل الحوادث المرورية من الميدان، التحقق من مالك الإبل بقراءة الشرائح، التحقق من تصاريح الحج والعمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، تحقق رجال الأمن من الحالة الصحية للأشخاص.

كما تم إطلاق منصة أبشر الموجهة لمنسوبي وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية.