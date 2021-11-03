بالصور .. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالمي

ضيوف “فورمولا 1” على موعد مع “أيقونة الجمال”

بالصور .. “موسم جدة” يهدي “العروس” نادي اليخوت العالم

تعمل إدارة “موسم جدة” على وضع لمساتها الأخيرة لأعمال مشروع ترفيهي صناعي رياضي ضخم ووجهة جديدة تتمثل في نادي اليخوت بجدة ، والذي يقع على واجهة الكورنيش الشمالي ، وسيتزامن تدشينه مع إنطلاق سباق الجائزة الكبرى “فورمولا 1” ، ومن المنتظر أن يصبح المشروع الجديد ضمن أحد الفعاليات الحاضنة لزوار السباق ، وجزءاً من الكرنفال العالمي.

ونال “نادي اليخوت” حضاً من الاهتمام وسرعة الإنجاز ، حيث لم يمض على إنشاؤه أكثر من 6 أشهر ، وبالإضافة إلى موقعه المميز على البحر ، وقربه من الأحياء السكنية ، وسهولة الوصول إليه ؛ فهو مشروع ضخم يقع على مساحة 215 ألف متر مربع ، ويتميز بالتصاميم العصرية الساحرة ، والإطلالة المذهلة ، والمزج بين الهوية البحرية وفنون العمارة السعودية ، وتنوع المرافق وتعدد الخدمات.

وفي ديسمبر المقبل – موعد “فورمولا 1” – سيحضى مشروع نادي جدة لليخوت بشهادة الضيوف العالميين ، والجمهور ، مستمتعين بحركة الزوارق وهي تلاطف أمواج البحر ، كما ستتاح الفرصة لتجربة السكن بفندق الـ 5 نجوم الواقع على ضفاف المرسى ، وأيضاً متعة التسوق في المتاجر الفاخرة في الـ “مارينا” ، إلى جانب المطاعم والمقاهي المعانقة لبحر العروس.

وتنوي إدارة موسم جدة فتح أبواب النادي طوال العام ، وتقديم كافة الخدمات للزوار والسياح وعشاق البحر وأيضاً لممارسي رياضة المشي في المسارات المخصصة.

ويعد “نادي اليخوت” أحدث مشاريع “موسم جدة حيث يأتي بعد “جدة سوبردوم” الذي لم يمض على افتتاحه أقل من عام ، وسيظل النادي مشروعاً مستداماً ، ومنطقة جذب ترفيهية وسياحية ، ومقصداً لكل أفراد الأسرة ، و”أيقونة جمال” بتصميمه الرائع والفريد .