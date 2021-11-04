ديوان_المظالم يطلق خدمة #التبليغات_القضائية للجهات الحكومية

أعلن ديوان المظالم إطلاق خدمة إبلاغ الجهات الحكومية عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني في منصة “معين” الرقمية.

ويتم من خلال الخدمة إرسال رسائل نصية و بريد إلكتروني للقطاعات الحكومية التي اُعتمدت وسائل التبليغات لها بديوان المظالم، وتتضمن الرسالة الإبلاغ بموعد الجلسة وأطراف الدعوى والدائرة ناظرة الدعوى، ويُضمّن بالرسالة رابطًا مدعمًا بخاصية التحقق من هوية المستخدم يمكّن الجهة من الاطلاع على بيانات التبليغ إضافة إلى بيانات وموضوع الدعوى والأسانيد والمرفقات والطلبات المدونة في الدعوى والمعلومات الخاصة بالجلسة، كما يتاح للجهة من خلال ذات الرابط طباعة خطاب يشمل كافة تفاصيل التبليغ.

وحظيت هذه الخدمة بمتابعة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف كواحدة من خطوات التطوير المتتابعة في ديوان المظالم في سبيل تسهيل الاجراءات وتقليص أمد التقاضي سعيًا من ديوان المظالم لتحقيق مبادئ العدالة الناجزة واستثمار الوسائط والتقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.