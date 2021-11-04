كورونا حول العالم.. الإصابات عند 248.9 والفيات تتجاوز 5 ملايين و37 ألفا

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى 248 مليونا و851 ألفا و997 مصابا، حتى صباح الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وبلغ عدد الوفيات جراء الوباء 5 ملايين و37 ألفا و735 حالة، فيما تعافى 225 مليونا و462 ألفا و757 حالة.

سجّلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية, 12,885 إصابة جديدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 34,308,140 حالة.

وأفادت وزراة الصحة الهندية, أنه تم تسجيل 461 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 459,652 .

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس عن تسجيل 2,482 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 373,120 إصابة.

وقالت الوكالة إن البلاد أضافت 24 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2,916 وفاة.

أفادت بيانات نشرتها وزارة الصحة في البرازيل أنها سجلت يوم الأربعاء 164 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 14661 إصابة إضافية مؤكدة.

وسجلت البرازيل 608235 وفاة إجمالا بسبب فيروس كورونا، و21835785 إصابة مؤكدة.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 154 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و2660 إصابة، مما يرفع العدد الرسمي الإجمالي للإصابات في البلاد إلى ثلاثة ملايين و814453 إصابة والوفيات إلى 288887 منذ بدء الجائحة.

ويقول المسؤولون إن من المرجح أن الأرقام الرسمية لا تمثل سوى عدد قليل جدا من إصابات ووفيات الفيروس الفعلية.