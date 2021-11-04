تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 186.82 ريال

تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 4 نوفمبر، بالتوازي مع تراجع المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24 نحو213.51 ريال (56.92 دولار)، مقابل 215.77 ريال (57.52 دولار)، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) 186.82 ريال (49.81 دولار)، مقابل 188.80 ريال (50.33 دولار) أمس.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 160.13 ريال (42.69 دولار)، بعدما سجل أمس نحو 161.83 ريال (43.14 دولار).

وبلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 124.55 ريال (33.20 دولار)، مقارنة بسعر 125.87 ريال (33.55 دولار) أمس.

وتراجع سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية إلى 6640 ريال (1770 دولارا)، مقارنة بسعر أمس 6710 ريال (1789 دولارا).

وسجل سعر الجنيه الذهب صباح تعاملات اليوم في السعودية، 1495 ريالا (398.45 دولار).

وهبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة خلال تعاملات أمس الأربعاء، لتلامس أدنى مستوى في أسبوعين قبيل قرار حاسم من مجلس الاحتياطي الاتحادي يخشى المستثمرون أنه سينتج عنه تقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19 .

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.40% إلى 1762.00 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53% إلى 1762.10 دولار للأوقية.