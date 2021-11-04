أورانوس في أقرب مسافة من #الأرض غداً

أكدت الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب أورانوس يصل غدًا الجمعة إلى حالة التقابل مع الشمس في سماء الأرض، وذلك عند الساعة 02:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على مسافة 2.8 مليار كيلومتر من الأرض.

وأوضحت فلكية جدة في بيان لها، أن أورانوس سيكون في أقرب مسافة من كوكب الأرض خلال العام، وسيكون قرصه مضاء بالكامل بنور الشمس، وهو أفضل وقت لرصده خلال العام، وأن ظاهرة تقابل أورانوس تحدث كلما مرت الأرض بين الشمس والكوكب.

وأشارت إلى أن المقصود بأن أورانوس في أقرب مسافة من الأرض، هو بحسب المعايير الفلكية فقط، فهو يبعد فعلياً 2.8 مليار كيلومتر من كوكب الأرض ما يعني بأن أورانوس ما يزال بعيداً.

وأضافت فلكية جدة أنه نظراً لأن أورانوس في التقابل فهو سيشرق مع غروب الشمس ويصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل، ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي، ولحسن الحظ فإن القمر الذي عادة يطمس الأضواء الخافتة في السماء لن يكون موجوداً؛ ما يعني بأنها فرصة مثالية لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء.

وأوضحت فلكية جدة أنه عندما يكون أحد الكواكب في التقابل يكون في قمة لمعانه وأفضل أحواله، ولكن بالنسبة لأورانوس سيكون لمعانه الظاهري (+5.7) لذلك سيكون مثل النجوم الخافتة للعين المجردة، وسيبلغ قطره 3.8 ثانية قوسية فقط، لكن هذا يكفي لرؤيته على شكل كرة ضبابية صغيرة من خلال التلسكوبات عالية القوة بل وحتى من خلال التلسكوبات الصغيرة جيدة الصنع.

وأشارت إلى أنه لمحاولة رؤية أورانوس بالعين المجردة يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن التلوث الضوئي للمدن، ولكن يمكن رؤيته بسهولة من خلال المنظار كنقطة ضوئية خافته بشرط أن يعرف الراصد تحديد موقعه.