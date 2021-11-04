بحضور 55 عميدا.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يعقد اللقاء الأول لعمداء كليات التربية

عقد مكتب التربية العربي لدول الخليج، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي اللقاء الأول لعمداء كليات التربية في الدول الأعضاء.

تحدث في بداية اللقاء المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي موضحاً أنّ مكتب التربية العربي لدول الخليج، وانطلاقًا من أهدافه الإستراتيجية يسعى إلى تنفيذ برامج تعزّزُ التعاونَ التربوي المشتركَ بين الدول الأعضاء؛ وصولاً إلى تطوير البرامج التعليمية، ومسايرة التوجهاتِ التربوية العالمية الحديثة وفقَ النماذج والخبرات الدولي.

وبين أن تطوير العملية التربوية والتعليمية لن يأتي بنتائجه المرجوّة ما لم يهيأ لها المعلّمُ الكفء، المعدُّ إعدادًا جيّدًا من النواحي العلمية، والثقافية، والمهنية، والقادر على ترجمة هذه الخطط، والأفكار، والاستراتيجيات إلى واقع يترك أثره على نواتج التعلّم ، ومؤكداً على مسؤوليات كليات التربية إزاءَ تجديد برامجها وخططها، واستراتيجياتها التدريسية والأكاديمية لتواكب المتغيّرات المتسارعة، وتضمن توفير المعارف والمهارات والكفايات المتوائمة مع احتياجات المعلّمين و المعلمات.

تضمن اللقاء عرضا تعريفيا ببرامج المكتب ومشروعاته، وتناولت ورقتا العمل الرئيستان موضوعات: “كليات التربية بدول الخليج: التحديات واستشراف المستقبل”، و”أولويات العمل المشترك بين كليات التربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج”.

وناقش المشاركون في مداخلاتهم على هاتين الورقتين أولويات العمل المستقبلي للتعاون بين كليات التربية في دول الأعضاء بمكتب التربية.