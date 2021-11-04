عاجل.. إحباط محاولة تهريب 825 كيلو جرامًا من القات المخدر في #جازان

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكنت الدوريات البرية في مركز ضمد في قطاع الدائر بمنطقة جازان، من إحباط محاولة تهريب (825) كيلو جرامًا من مادة القات المخدرة كانت مخبأة داخل صهريج يقوده مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات للجهة المعنية.