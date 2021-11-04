فتح باب الترشح للانتخابات الليبية الأحد المقبل

قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة يوم 24 كانون أول/ ديسمبر 2021 سيفتح ظهيرة يوم الأحد القادم”.

وأضافت المفوضية ، ضمن إعلان نشرته اليوم ، أن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفي ستعقده المفوضية يوم الأحد، ستعلن فيه أيضا عن البدء في عملية توزيع بطاقات الناخبين.

ولم يشر الإعلان لتسلم المفوضية باقي التعديلات الفنية التي طلبت من مجلس النواب إجراءها على قانوني الانتخابات.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس النواب يوم الاثنين القادم جلسة رسمية بمقره في طبرق لمناقشة التعديلات والبت فيها.

يأتي كل ذلك في ظل استمرار رفض المجلس الأعلى للدولة (الاستشاري) لبعض مواد قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أقرها مجلس النواب.