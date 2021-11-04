وزير الطاقة: نعتني جيدا بسوق النفط ومصالح جميع المنتجين والمستهلكين #عاجل

شدد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على ضرورة تنظيم الأسواق حتى لا يتكرر ما حدث قبل اتفاق أوبك+.

وقال على هامش مؤتمر أوبك+ المنعقد، اليوم، إنه سيتم إدارة إنتاج النفط بطريقة مسؤولة لضمان الاستجابة للأسواق.

وأضاف أن أوبك+ ليست مجموعة احتكارية بل منتجين ومنظمين للسوق، متابعا: “نعتني جيدا بسوق النفط ومصالح جميع المنتجين والمستهلكين”.

وأبقت أوبك+ على سياسة زيادة الإنتاج دون تغييرات عند مستويات 400 ألف برميل، ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل في الثاني من ديسمبر.

وستتجاوز حصة السعودية من إنتاج أوبك بلس في ديسمبر 10 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ الجائحة.