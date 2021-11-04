نهاية مؤلمة للمساهمين.. “السوق المالية” تلغي إدراج الأوراق المالية لشركة “الخضري”

قررت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم، إلغاء إدراج الأوراق المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه إشارة إلى إعلان شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 1443/03/29هـ الموافق 2021/11/04م بصدور حكم من محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بتأييد قرار إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وإفتتاح إجراء التصفية بموجب نظام الإفلاس.

وأضاف البيان: “بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/06/02هـ، والفقرة الفرعية (15) من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثلاثين من قواعد الإدراج، أصدرت الهيئة قرارها المتضمن إلغاء إدراج الأوراق المالية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري في السوق المالية السعودية (تداول)”.