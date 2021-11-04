شرطة الرياض: القبض على 8 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جرائم سرقة المركبات وتفكيكها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعـة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على

الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختص بشرطة المنطقة من القبض على (8) مخالفين لنظام

الإقامة، (7) من الجنسية السودانية، و(1) من الجنسية المصرية، ارتكبوا سرقة المركبات المتعطلة وتفكيـك أجزائهـا والمتاجرة بهـا عبر منافذ

بيع المستعمل، متخذين من أحد المواقع مقرا لجرائمهـم، فيما تم استرداد (5) مركبات قبل شروعهم في تفكيكها، وتم

إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.