ملتقى غرفة الأحساء يوفر 243 وظيفة جديدة

نظّمت غرفة الأحساء بالتعاون مع مكتب الضمان الاجتماعي (تمكين) والمعهد الصناعي الثانوي الأول أمس، لقاءً وظيفياً مع عدد من الشركات التجارية والصناعية الوطنية الرائدة، بهدف الإسهام في توظيف الشباب السعودي ودفع سياسات توطين الوظائف بمنشآت القطاع الخاص بما يواكب أهداف رؤية 2030، وذلك بمقر المعهد بالأحساء.

وشهد اللقاء طرح 243 فرصة عمل متنوعة جديدة شملت: مفتش جودة، وميكانيكي، ومفتش سلامة، ومسؤول أمن سلامة، وفني لحام، ومحاسب، ومدخل بيانات، وبرمجة شبكات، ومشغل آلة، وفني إلكترونيات، وفني ميكانيكا آلات وغيرها.