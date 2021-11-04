“هيئة المنافسة” تقرر اتخاذ التدابير اللازمة بحق 13 منشأة تعمل في قطاع الأسمنت

أصدر مجلس الهيئة العامة للمنافسة، قرارا بالموافقة على اتخاذ التدابير اللازمة بحق 13 منشأة تعمل في قطاع الإسمنت لإزالة مخالفة الاتفاق على الأسعار.

وحسب بيان للمجلس فقد أصدر قرارا بالموافقة على اتخاذ التدابير اللازمة بحق منشأة تعمل في قطاع الغاز لإزالة مخالفة إساءة استغلال الوضع المهيمن.

ووافق المجلس على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام منشآت تعمل في كل من قطاع تقنية المعلومات وقطاع التصنيع الكهربائي وقطاع تدوير المخالفات وقطاع السفر والسياحة وقطاع المياه وقطاع تحلية المياه المالحة بمخالفة أحكام نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.