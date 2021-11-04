“الغرف السعودية” تدعو رجال الأعمال والشركات لإيقاف جميع التعاملات مع لبنان

دعا عجلان بن عبدالعزيز العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان.

جاء ذلك حسب ما أعلنه في تغريدة عبر “تويتر”، اليوم، قائلا: “لم يكفي استهداف بلدنا بتهريب المخدرات، بل وصل التمادي بالحكومة اللبنانية إلى أن تبارك وتبرر الأعمال الإرهابية التي تستهدف وطننا بالطائرات المفخخة”.

وأضاف: “لهذا أدعو جميع رجال الأعمال والشركات السعودية إلى إيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان وهذا أقل ما نقدمه دفاعا عن وطننا”.