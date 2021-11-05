9 جماعات إثيوبية ستشكل تحالفا مناهضا للحكومة

ذكرت جماعتان في إعلان أن تسع فصائل مناهضة للحكومة في إثيوبيا ستشكل تحالفا اليوم الجمعة، مع تصاعد الضغط على رئيس الوزراء آبي أحمد وزحف قوات المتمردين نحو العاصمة أديس أبابا.

وأكد جيش تحرير أورومو وحركة أجاو الديمقراطية لرويترز صحة الإعلان.

وهناك عدد من الجماعات لديها مقاتلون مسلحون، لكن ليس من الواضح إن كانت جميعها كذلك.

وردا على سؤال من رويترز بشأن التحالف الجديد المناهض للحكومة أشارت بيلين سيوم المتحدثة باسم أبي إلى تعليق نشرته على موقع تويتر الذي تدافع فيه عن حكم أبي منذ توليه السلطة في 2018 عقب موجة احتجاجات مناهضة للحكومة. وأعيد انتخاب حزبه في يونيو/حزيران.

وتقول سيوم في المنشور “أتاح فتح المجال السياسي قبل ثلاثة أعوام فرصة كبيرة للمتنافسين لتسوية خلافاتهم عبر صندوق الانتخابات في يونيو/حزيران 2021”. ولم تشر إلى التحالف بشكل مباشر.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة ووزارة الخارجية على طلبات للتعقيب بشأن التحالف.