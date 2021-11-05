لمنع انقطاع الكهرباء.. نظام جديد لتغذية الأحمال بالمسجد الحرام

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي ممثلة بوكالة لشؤون الفنية و التشغيلية و الصيانة و إدارة المرافق بتركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) وهو نظام هندسي متطور وعبارة عن شبكة من التغذية الكهربائية الاحتياطية للأجهزة والمعدات التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي و ذلك لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام و ساحاته.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتشغيل و الصيانة المهندس عامر اللقماني أن المسجد الحرام يحتوي على ٨ وحدات عدم انقطاع للتيار الكهربائي UPS بالمسعى و هذهِ الوحدات تغذي أجهزة النظام الصوتي في غرفة التحكم بالصوت في بدروم المسعى، كما تغذي جميع السماعات الموجودة في أدوار المسعى و الساحة الشرقية و الإضاءة في أدوار المسعى و سعة الوحدات ٢٠٠ و ٢٥٠ و ٥٠٠ KVA.

وبين أنه يوجد ٦ وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات السوق الصغير تغذي الإضاءة داخل الدورات و سعة الوحدات ٥٠ و٦٠ KVA، كما يوجد وحدتين عدم انقطاع التيار الكهربائي ups بدورات القشاشية تغذي أيضا الإضاءة سعة الوحدات ٤٠ KVA، ووحدة عدم انقطاع التيار الكهربائي UPS خاصة بنظام التحكم و المراقبة سعة الوحدة ٢٠ KVA.

وأشار إلى أن العديد من وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي ups تغذي الأنظمة الإلكترونية الموجودة في دورات أجياد و الصفوة و العنقري و النقل الجماعي و من هذه الأنظمة النظام الصوتي و نظام الكاميرات و نظام BMS.