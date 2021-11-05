الاتحاد الآسيوي يعلن إقامة مباريات في تصفيات كأس العالم 2022 على ملاعب محايدة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة عدد من المباريات على ملاعب محايدة في الجولتين المقبلتين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك يومي 11 و16 نوفمبر الجاري.

ويلتقي العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى يومي 11 و16 نوفمبر على ملعب استاد “ثاني بن جاسم” في العاصمة القطرية الدوحة.

في المقابل، يلتقي منتخب الصين ضمن المجموعة الثانية مع عمان وأستراليا يومي 11 و16 الجاري على التوالي، على ملعب استاد مدينة الشارقة في الإمارات، وذلك حسب ما أوضحه الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت.