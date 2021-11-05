سفارتنا في أديس أبابا تدعو السعوديين لمغادرة إثيوبيا فورا #عاجل

أعلنت السفارة السعودية في أديس أبابا، اليوم الجمعة، إجلاء جميع المواطنين من إثيوبيا، نظرا للحالة التي تمر بها البلاد.

وقالت السفارة، في بيان، إنها دعت “جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في إثيوبيا بضرورة المغادرة منها في أقرب فرصة ممكنة”.

ونوهت السفارة، على جميع المواطنين المتواجدين في أثيوبيا، أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وأكدت السفارة استعدادها لأي حالة من الطوارئ، مؤكدة أنه حال حدوث أي مشكلة؛ يرجى التواصل مع السفارة عبر وسائل التواصل التالية: