أمانة المدينة تكشف تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، توفر 48 وظيفة (مؤقتة) هندسية وفنية، لمدة 90 يوما (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمعالجة التشوه البصري، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس مدني (بكالوريوس – العدد 10 وظائف).

2- مهندس معماري (بكالوريوس – العدد 14 وظيفة).

3- مهندس تخطيط (بكالوريوس – العدد 4 وظائف).

4- مهندس زراعي (بكالوريوس – العدد 4 وظائف).

5- مراقب إنشاءات (دبلوم – العدد 6 وظائف).

6- مراقب معماري (دبلوم – العدد 6 وظائف).

7- مراقب طرق (دبلوم)

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون غير موظف حالياً.

3- اجتياز المقابلة الشخصية.

الشروط الخاصة:

1- أن يكون العمر ما بين 20- 35 سنة.

2- أن لا يكون محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال ثلاثة سنوات الأخيرة.

3- أن تكون الأولوية للتخصص الدقيق حسب الجدول المرفق.

ملاحظة:

1- لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبار والمقابلة الشخصية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.

2- سوف يتم استبعاد الطلب الغير مكتمل الشروط حيث يتم الاعتماد على رقم الجوال والعنوان المسجل.