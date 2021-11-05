أمانة المدينة تكشف تفاصيل الوظائف الشاغرة للجنسين

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، توفر 48 وظيفة (مؤقتة) هندسية وفنية، لمدة 90 يوما (رجال / نساء) لحملة الدبلوم فأعلى، خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لمعالجة التشوه البصري، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مهندس مدني (بكالوريوس – العدد 10 وظائف).
2- مهندس معماري (بكالوريوس – العدد 14 وظيفة).
3- مهندس تخطيط (بكالوريوس – العدد 4 وظائف).
4- مهندس زراعي (بكالوريوس – العدد 4 وظائف).
5- مراقب إنشاءات (دبلوم – العدد 6 وظائف).
6- مراقب معماري (دبلوم – العدد 6 وظائف).
7- مراقب طرق (دبلوم)
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون غير موظف حالياً.
3- اجتياز المقابلة الشخصية.
الشروط الخاصة:
1- أن يكون العمر ما بين 20- 35 سنة.
2- أن لا يكون محكوم بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة خلال ثلاثة سنوات الأخيرة.
3- أن تكون الأولوية للتخصص الدقيق حسب الجدول المرفق.
ملاحظة:
1- لا يترتب على الطلبات أي التزام نحو الأمانة وتعتبر لاغية بعد انتهاء الاختبار والمقابلة الشخصية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بالمستندات أو التوظيف.
2- سوف يتم استبعاد الطلب الغير مكتمل الشروط حيث يتم الاعتماد على رقم الجوال والعنوان المسجل.